Хозяин фирм прикинулся, что строит овощехранилище, и организовал карьер и свалку

08.05.2019 13:00 304

Владелец фирм ООО «Стройинвест» и ООО «Верхпром» уверял, что строит в Малоярославецком районе рядом с деревней Ерденево овощехранилище, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 8 мая.

На самом деле предприятия нелегально добывали песок. А в образовавшуюся яму сбрасывали отходы производства и потребления.

Суд в байку о стройке не поверил и обязал запретить работы и рекультивировать земли. Ответчик пытается обжаловать решение.

Фото: pxhere.com.