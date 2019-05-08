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Водитель на «Мицубиси» протаранил «Ауди» и влетел в дерево на Грабцевском шоссе

08.05.2019 10:18 2 286
Водитель на «Мицубиси» протаранил «Ауди» и влетел в дерево на Грабцевском шоссе

Вечером во вторник, 7 мая, две иномарки столкнулись на Грабцевском Шоссе в Калуге.

По предварительным данным инспекторов, 25-летний водитель «Мицубиси» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ауди». От удара автомобиль «Мицубиси» отбросило на препятствие, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Водитель получил травмы различной степени тяжести.

По свидетельствам очевидцев в группе «Калуга Жесть», одна из машин врезалась в дерево у дороги.


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