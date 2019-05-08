Пенсионера вторую неделю ищут в Калуге

08.05.2019 08:38 500

71-летнего Косова Юрия Николаевича разыскивают в Калуге вторую неделю, сообщается в официальной группе «Лиза Алерт Калуга». 24 апреля мужчина ушел из дома в микрорайоне Северный и не вернулся. Пропавший пенсионер ростом 172 см, нормального телосложения. У него черные с проседью волосы и серые глаза. Был одет: чёрная куртка, чёрная спортивная кофта с капюшоном, тёмно-серые штаны, чёрные кроссовки.



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