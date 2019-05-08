Трактор свалился в кювет на Набережной

08.05.2019 08:33 502

В среду, 8 мая, съехал с дороги трактор на калужской улице Набережной.

По данным пресс-службы главного регионального управления МЧС, в результате ДТП пострадал один человек.

Как сообщают очевидцы в группе «Калуга Жесть», у трактора отказали тормоза, он проехал под горку, сломал ограждение, декоративный забор, деревья и выкатился на участок частного дома. Тракторист — в больнице.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.