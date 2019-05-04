Человек пострадал при пожара в калужской квартире

В субботу, 4 мая, загорелась квартира на калужской улице Никитина..
Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 11:38. На место выдвинулись 4 спецмашины и 11 огнеборцев, которые общими усилиями потушили огонь.
В результате пожара пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
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