Человек пострадал при пожара в калужской квартире

04.05.2019 18:31 315

В субботу, 4 мая, загорелась квартира на калужской улице Никитина..

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 11:38. На место выдвинулись 4 спецмашины и 11 огнеборцев, которые общими усилиями потушили огонь.

В результате пожара пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области