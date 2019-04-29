Пригороды Калуги обесточат во вторник

Во вторник, 30 апреля, часть пригородов Калуги останется без электричества из-за плановых работ, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 09:00 до 19:00 света не будет:
Карачево (частично),
Желыбино (частично),
Шопино (частично),
Тинино (частично).
С 09:00 до 17:00 от электричества отключат:
Крутицы (частично),
Горенское (частично),
Андреевское (частично).
Фото: www.pexels.com
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