Пригороды Калуги обесточат во вторник

29.04.2019 19:36 208

Во вторник, 30 апреля, часть пригородов Калуги останется без электричества из-за плановых работ, сообщил филиал «Калугаэнерго». С 09:00 до 19:00 света не будет: Карачево (частично),

Желыбино (частично),

Шопино (частично),

Тинино (частично). С 09:00 до 17:00 от электричества отключат: Крутицы (частично),

Горенское (частично),

Андреевское (частично). Фото: www.pexels.com



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