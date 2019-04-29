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Команда обнинских спортсменов заняла первое место на турнире по смешанным единоборствам

29.04.2019 18:25 0 40
Команда обнинских спортсменов заняла первое место на турнире по смешанным единоборствам

Обнинские спортсмены выступали на открытом турнире по смешанным единоборствам «ОСЕ» «Боевое наследие», сообщила пресс-служба администрации наукограда в понедельник, 29 апреля.

Борцы заняли общекомандное первое место.

В личном первенстве обнинские кудоисты заняли следующие места:

I место: Юлдашев Ибрагим

II место: Алферов Егор, Короткий Егор, Курковский Тимофей


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