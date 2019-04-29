Мужчины украли два рельса на троих

29.04.2019 13:24 34

Трое молодых жителей Мещовского и Бабнинского районов украли два рельса из складируемых на перегоне «Суходрев-Тихонова пустынь», сообщил калужский ЛО МВД России на транспорте в понедельник, 29 апреля.

Они вытащили рельсы с помощью троса, привязанного к машине, распилили их в ближайшем лесочке. Полученные железяки сдали на металлолом.

Собственнику нанесли ущерб почти в 18 тысяч.

Дело о краже направлено в суд.

Фото: pxhere.com