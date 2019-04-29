Пешеход попал под фуру и выжил

29.04.2019 11:52 193

В воскресенье. 28 апреля, поздним вечером водитель на «Вольво» с полуприцепом сбил 46-летнего мужчину.

ДТП произошло в 22:20 на 327 км трассы М3 «Украина». Пешеход шел по краю проезжей части, когда фура задела его, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате аварии, мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.

Были ли на пешеходе светоотражающие элементы не уточняется.

Фото: УГИБДД по Калужской области