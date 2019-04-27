Пол дня тушили крупный лесной пожар в Кировском районе

27.04.2019 08:20 216

В пятницу, 26 апреля, загорелся лес в 7 км от станции Фаянсовая Кировского района.

Лесная подстилка начала полыхать в 13:10. Огонь распространился на 8 га. Сначала пожар пытались собственными силами потушить лесники и местные жители, но к 20:00 они поняли, что не справляются и сообщили в МЧС. Тушить возгорание прибыли 5 спасателей, в общей сложности с пламенем боролись 22 человека.

С лесным пожаром удалось справиться только к 22:00, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области