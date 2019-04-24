Браконьеров оштрафовали за ловлю рыбы сетью

24.04.2019 13:05 176

Двух калужан с багажником рыбы остановили на дороге «Калуга-Медынь», сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 24 апреля.

Кроме улова в багажнике была резиновая лодка и сети. Оказалось что мужчины установили 6 сетей общей длиной 300 метров. Наловили более 23 кг рыбы, чем нанесли водным ресурсам ущерб почти в 10 тысяч рублей.

У браконьеров изъяли сети. Их заставили выплатить судебный штраф в 30 тысяч рублей каждого.

Фото: УМВД по Калужской области