Молодой житель Обнинска попался с крупной партией наркотиков

24.04.2019 11:37 241

20-летний житель Обнинска регулярно привозил в регион крупные партии наркотиков, сообщила версию оперативников пресс-служба областного УМВД в среду, 24 апреля. Дома у юноши полицейские нашли несколько полиэтиленовых свертков в которых был «N-метилэфедрон» общей массой 715 гр и 19,6 гр психотропного вещества «индол». Наркодилеру грозит до пожизненного заключения. Фото: УМВД по Калужской области



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