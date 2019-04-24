Сараи горели ночью в Людиново

24.04.2019 08:24 126

В среду, 24 апреля, загорелись хозяйственные постройки в Людиново на улице Фокина.

Пожар начался почти в полночь, в 00:23. полыхающие сараи тушили две бригады спасателей: 8 человек и 2 спецмашины.

В результате возгорания люди не пострадали, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины пожара выясняют.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области