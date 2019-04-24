Калужские осужденные снимают видеоролики про жизнь в колонии

24.04.2019 07:46 224

В ИК-4 функционирует свое кабельное телевидение и телестудия «КТВ-4», сообщила пресс-служба УФСИН во вторник, 23 апреля. Осужденные сами пишут сценарии будущих роликов, снимают и монтируют их. Передачи выходят строго по графику. Все видеоматериалы обязательно просматриваются руководством колонии. Фото: пресс-служба УФСИН.



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