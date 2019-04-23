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«УАЗ» сбил пешехода в Малоярославце

23.04.2019 18:45 0 105
«УАЗ» сбил пешехода в Малоярославце

Во вторник, 23 апреля, около 16 часов на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославце.  

На Калужской улице автомобиль «УАЗ» сбил пешехода, сообщила пресс-служба МЧС.

Какие травмы получил пострадавший, не указывается.

На месте происшествия работали 9 человек - сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба МЧС.


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