Сигареты без акцизов на 7 миллионов изъяли у калужского предпринимателя

23.04.2019 16:30 120

Полиция обнаружила у 39-летнего предпринимателя сигареты без акцизов. Коробки с продукцией мужчина хранил у себя в гараже и в иномарке.

Контрафакт гражданин реализовывал через торговые точки Обнинска и Боровска.

Сумма изъятой табачной продукции составила 7 миллионов рублей, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 23 апреля.

За хранение и сбыт товаров без акцизов в особо крупном размере мужчине грозит до 6 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.

Фото: Pixabay.com.