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Наркодилера задержали, когда он делал закладку на Московской улице

23.04.2019 13:21 0 142
Наркодилера задержали, когда он делал закладку на Московской улице

Полицейские задержали 32-летнего калужанина, когда он предпринял попытку сделать закладку, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 23 апреля.

Мужчина намеревался оставить наркотики в лесополосе около улицы Московской. При обыске в сумке и в машине у гражданина обнаружили свертки с белым веществом.

Экспертиза показала, что это амфетамин общей массой около 100 грамм. Было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотиков в крупном размере».

Наркодилера на время расследования поместили в СИЗО. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба МВД.


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