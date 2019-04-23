Преступника из Козельска нашли в Краснодарском крае

23.04.2019 11:33 222

24-летний житель Козельской области находился в бегах с 2016 года. Мужчина пытался убить оппонента в драке.

Сначала молодой человек наносил удары в грудь сопернику, а потом попытался использовать нож. Однако потерпевший смог убежать.

Мужчину объявили в розыск за покушение на убийство, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 23 апреля.

Спустя три года преступника нашли в Краснодарском крае. Молодого человека доставили в СУ Козельского района.

Фото: Pixabay.com.