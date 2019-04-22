Три пригородные деревни обесточат по плану во вторник

22.04.2019 19:43 107

Во вторник, 23 апреля, отключения электроэнергии для плановых работ на оборудовании пройдут в трех пригородных калужских деревнях, сообщил филиал «Калугаэнерго». С 09:00 до 19:00 света не будет: Шопино (частично),

Чижовка (частично). С 12:00 до 14:00 обесточат: Крутицы. Фото: www.pexels.com



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