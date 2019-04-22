Водитель ВАЗ коснулся «Рено» и попал в больницу

22.04.2019 11:54 290

Автомобили ВАЗ и «Рено» столкнулись на 246 км трассы М3 «Украина» в субботу, 20 апреля. Водитель ВАЗ, ехавший в сторону Москвы, неправильно выбрал безопасный интервал и допустил столкновение по касанию с автомобилем «Рено», сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД. Водитель отечественной легковой машины попал в больницу с травмами различной степени тяжести. Фото: УГИБДД по Калужской области



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