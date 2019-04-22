Троллейбус попал в ДТП в Калуге, остановлены 5 маршрутов

22.04.2019 10:08 593

В понедельник. 22 апреля, троллейбус столкнулся с легковым автомобилем на перекрестке Рылеева и Кирова в Калуге.

ДТП произошло в 9:05.

В итоге сначала встали два маршрута: 3н и 18, в затем, через 10 минут после аварии, еще 3: 8,9 и10, сообщается в официальной группе управления Калужского троллейбуса.

С 10:00 8 и 10 маршрут разворачиваются на Московской площади и едут в обратный путь.