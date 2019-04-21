Дачный дом сгорел под Малоярославцем

21.04.2019 12:49 333

В субботу, 20 апреля, в 18-15 на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Малоярославецком районе. Загорелся дачный дом в СНТ «Дзержинец». На месте происшествия работали 8 человек и 2 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь ликвидировали. Пострадавших нет. Фото: пресс-служба МЧС.



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