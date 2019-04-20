Мужчина украл магнитолу, чтобы справиться с безденежьем

20.04.2019 11:13 136

В полицию Обнинска обратился автовладелец с заявлением, что из его машины были украдены магнитола и набор инструментов, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 20 апреля.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Гражданин пояснил, что на преступление его толкнуло отсутствие денег.

Злоумышленнику грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба МВД.