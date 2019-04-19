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Обнинская юная шахматистка взяла серебро на первенстве России

19.04.2019 20:36 0 166
Обнинская юная шахматистка взяла серебро на первенстве России

Детское первенство России по решению шахматных композиций прошло в поселке Лоо под Сочи, сообщила в пятницу, 19 апреля, пресс-служба администрации Обнинска.

Юная шахматистка из наукограда Анна Афонасьева заняла второе место.

В течение двух дней участники должны были решить по 16 заданий (4 тура по 4 задания в каждом). Задания включали двух- трех- и многоходовки, этюды, задания на кооперативный и обратный мат.

Фото: pxhere.com


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