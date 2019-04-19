Людей пришлось доставать из искореженных машин после ДТП под Кондровом

19.04.2019 18:17 199

В пятницу, 19 апреля, автомобили «Рено» и «Хендай» столкнулись на 42 км трассы «Калуга-Медынь» под Кондровом.

ДТП произошло в 15:35. Для того, чтобы извлечь людей из искореженного «Хендая» спасателям пришлось разрезать автомобиль.

В результате столкновения пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области