8 нелегалов выгнали на родину за день судебные приставы

19.04.2019 18:09 142

За четверг, 18 апреля, судебные приставы проводили до границы 8 нелегалов: 4 гражданин Узбекистана, 2 гражданин Таджикистана, гражданина Армении, гражданина Молдовы.

Сейчас отправки на родину ждут еще 63 человека. Среди них даже гражданин Нигерии. Также домой пошлют нелегалом из Азербайджана, Кыргыстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и Украины.

За первый же квартал текущего года на родину принудительно отправили 90 иностранцев, сообщила пресс-служба управления судебных приставов.

Фото: УФССП по Калужской области