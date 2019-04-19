Племянник украл у дяди бидон браги и ружье

19.04.2019 10:24 348

Житель Ферзиковского района не нашел охотничью двустволку дома и заявил в полицию, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 19 апреля.

Оказалось, племянник ограбленного пьянствовал с товарищем. Алкоголь кончился и молодой человек решил добыть либо спиртное. Либо деньги на него. Он залез в дом к дяде, и украл не только ружье, но и бидон с алкоголем, и ключи от грузовика. На машине он прокатился по населенному пункту. Ружье и спиртное принес к товарищу, где и и продолжились возлияния.

Молодому человеку грозит от 3 до 7 лет за похищение огнестрельного оружия.

Фото: pxhere.com