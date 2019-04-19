Племянник украл у дяди бидон браги и ружье

Житель Ферзиковского района не нашел охотничью двустволку дома и заявил в полицию, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 19 апреля.
Оказалось, племянник ограбленного пьянствовал с товарищем. Алкоголь кончился и молодой человек решил добыть либо спиртное. Либо деньги на него. Он залез в дом к дяде, и украл не только ружье, но и бидон с алкоголем, и ключи от грузовика. На машине он прокатился по населенному пункту. Ружье и спиртное принес к товарищу, где и и продолжились возлияния.
Молодому человеку грозит от 3 до 7 лет за похищение огнестрельного оружия.
Фото: pxhere.com
|
Водителя «под кайфом» поймали в Белоусово 19.04.2019 12:03
Мандарины подорожали резко, говядина — неторопливо 19.04.2019 11:38
Дверь торгового павильона в Кирове тушили сразу 6 пожарных 19.04.2019 09:09
Спасатели обезвредили за день 5 боеприпасов 19.04.2019 08:08
Чиновники не поддержали идею создать новый оркестр и денег не дали 19.04.2019 08:03
Заброшенный дом сгорел в Барятинском районе 18.04.2019 20:48
Приставы отправили 90 мигрантов на родину, еще 63 ждут своей очереди 18.04.2019 20:10
В Дзержинском районе провели показательный лесной пожар 18.04.2019 19:27
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Знакомимся с системой бесконтактных платежей
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: