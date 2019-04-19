Спасатели обезвредили за день 5 боеприпасов

19.04.2019 08:08 225

За четверг, 18 апреля, саперы дважды выезжали на обезвреживание взрывоопасных предметов, разминировали 5 «приветов» времен Великой Отечественной, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. В Бабынинском районе в 200 метрах от деревни Космачи нашли 4 мины калибром 50 мм. В деревне Букань Людиновского района у дома на Заречной улице нашли минометную мину 81 мм. Фото: Sergeev Pavel



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