Спасатели обезвредили за день 5 боеприпасов

За четверг, 18 апреля, саперы дважды выезжали на обезвреживание взрывоопасных предметов, разминировали 5 «приветов» времен Великой Отечественной, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
В Бабынинском районе в 200 метрах от деревни Космачи нашли 4 мины калибром 50 мм.
В деревне Букань Людиновского района у дома на Заречной улице нашли минометную мину 81 мм.
Фото: Sergeev Pavel
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