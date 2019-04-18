Приставы отправили 90 мигрантов на родину, еще 63 ждут своей очереди

18.04.2019 20:10 202

За первые три месяца текущего года судебными приставами было выдворено 90 нелегальных мигрантов, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 18 апреля.

Иностранные граждане продолжали жить и трудиться на территории области после истечения срока действия их временного разрешения.

На сегодняшний день в калужском центре временного содержания иностранных граждан находятся 63 человека. Это граждане Азербайджана, Кыргыстана, Нигерии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и Украины.

В отношении их готовятся документы. После выдворения из России, въезд на территорию страны им будет запрещен в течение 5 лет.

Фото: пресс-служба УФССП.