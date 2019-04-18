Полицейские обнаружили 15 нелегально работающих мигрантов в цехе по производству пленки

Сотрудники полиции провели проверку на одном из калужских предприятий по изготовлению полиэтиленовой пленки.
В результате рейда были выявлены 15 незаконно работающих мигрантов, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 18 апреля.
Жители Узбекистана и Таджикистана были оштрафованы каждый на 2 000 рублей за работу без трудового патента.
Кроме того, 12 из них будут выдворены за пределы России на 5 лет за неоднократное нарушение законодательства.
Работодателю грозит штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого иностранного разнорабочего.
Фото: пресс-служба МВД.
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