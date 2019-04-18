Полицейские обнаружили 15 нелегально работающих мигрантов в цехе по производству пленки

18.04.2019 13:21 324

Сотрудники полиции провели проверку на одном из калужских предприятий по изготовлению полиэтиленовой пленки.

В результате рейда были выявлены 15 незаконно работающих мигрантов, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 18 апреля.

Жители Узбекистана и Таджикистана были оштрафованы каждый на 2 000 рублей за работу без трудового патента.

Кроме того, 12 из них будут выдворены за пределы России на 5 лет за неоднократное нарушение законодательства.

Работодателю грозит штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого иностранного разнорабочего.

Фото: пресс-служба МВД.