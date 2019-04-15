Предприниматель брал деньги за похороны, которые не мог провести

15.04.2019 14:47 340

58-летнего жителя Обнинска обвиняют в мошенничестве в Людиновском районе, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 15 апреля.

Предприниматель брал у людей деньги за захоронения, при этом договора с администрацией у него не было, а такие полномочия в районе есть только у муниципального учреждения.

В итоге с 1 января по 7 февраля бизнесмен обманул жителей района на 70 с лишним тысяч рублей.

На мужчину заведено дело о мошенничестве.

Фото: pxhere.com.