Предприниматель брал деньги за похороны, которые не мог провести

58-летнего жителя Обнинска обвиняют в мошенничестве в Людиновском районе, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 15 апреля.
Предприниматель брал у людей деньги за захоронения, при этом договора с администрацией у него не было, а такие полномочия в районе есть только у муниципального учреждения.
В итоге с 1 января по 7 февраля бизнесмен обманул жителей района на 70 с лишним тысяч рублей.
На мужчину заведено дело о мошенничестве.
Фото: pxhere.com.
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