Бомж украл телефон в салоне красоты

51-летний мужчина без определенного места жительства зашел в торговый центр, чтобы купить алкоголь, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 14 апреля.
Проходя мимо салона красоты бомж заметил на стойке администратора телефон на зарядке и без присмотра. Сотовый бездомный похитил, с собой также прихватил горсть конфет.
Личность вора установили с помощью камер видеонаблюдения. Но телефон к тому моменту мужчина успел продать первому встречному.
Бездомного буду судить за кражу, дело направлено в суд.
Фото: pxhere.com
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