Бомж украл телефон в салоне красоты

15.04.2019 09:54 276

51-летний мужчина без определенного места жительства зашел в торговый центр, чтобы купить алкоголь, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 14 апреля.

Проходя мимо салона красоты бомж заметил на стойке администратора телефон на зарядке и без присмотра. Сотовый бездомный похитил, с собой также прихватил горсть конфет.

Личность вора установили с помощью камер видеонаблюдения. Но телефон к тому моменту мужчина успел продать первому встречному.

Бездомного буду судить за кражу, дело направлено в суд.

Фото: pxhere.com