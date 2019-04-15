Рецидивист ограбил спящую пенсионерку

15.04.2019 08:00 148

Пожилая жительница Малоярославецкого района проснулась утром и обнаружила, что окно в доме выставлено, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 14 апреля.

Из дома пропали самовар, подсвечник и часы. Стоимость похищенного составила 3 тысячи рублей.

Выяснилось, что безработный и уже имеющий судимость местный житель залез ночью в чужой дом и стащил вещи. Похищенное он потом продал, деньги потратил.

Мужчину будут судить за кражу.

Фото: pxhere.com