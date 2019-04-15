Рецидивист ограбил спящую пенсионерку

Пожилая жительница Малоярославецкого района проснулась утром и обнаружила, что окно в доме выставлено, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 14 апреля.
Из дома пропали самовар, подсвечник и часы. Стоимость похищенного составила 3 тысячи рублей.
Выяснилось, что безработный и уже имеющий судимость местный житель залез ночью в чужой дом и стащил вещи. Похищенное он потом продал, деньги потратил.
Мужчину будут судить за кражу.
Фото: pxhere.com
|
Молодая пара украла деньги с помощью найденного телефона 15.04.2019 08:56
Мокрый снег в области прогнозируют до середины дня 15.04.2019 08:34
Человек пострадал при пожаре в калужской квартире 15.04.2019 06:58
Северо-восточный ветер усилится в области 14.04.2019 14:45
Двухквартирный дом полыхал в Бетлице, пострадал человек 14.04.2019 11:02
Водителя без прав будут судить за убитого в ДТП своего пассажира 14.04.2019 10:52
Человек пострадал при пожаре в квартире на окраине Калуги 14.04.2019 10:04
Производственное помещение сгорело под Малым 13.04.2019 18:40
Метким броском сковородки юноша отправил собутыльника в больницу 13.04.2019 11:25
Легковушки столкнулись вечером в центре Калуги 13.04.2019 11:08
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: