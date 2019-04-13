Пешехода сбили вечером в пятницу на Московской

13.04.2019 09:52 241

В пятницу, 12 апреля, пешеход оказался под колесами иномарки на калужской улице Московской.

Человека, который пересекал дорогу, сбил в 21:56 водитель на «Mitsubishi». Последствия аварии ликвидировали 9 представителей спецслужб: инспекторы, врачи и спасатели.

По данным пресс-службы главного регионального управления МЧС пострадал один человек. Очевидцы в группе «Калуга Жесть» утверждают, что пешеход выжил.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области