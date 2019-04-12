Молодой парикмахер помог поймать преступника в Малоярославце

12.04.2019 16:29 226

Молодой человек, работающий в одной из парикмахерских Малоярославца, вышел на перекур. На улице он увидел лежавшего в крови пожилого мужчину и молодого парня рядом с ним.

Позже выяснилось, что 25-летний неработающий местный житель без видимых причин трижды ударил пенсионера ножом.

Услышав, что прохожие вызвали полицию, преступник стал убегать.

Тогда парикмахер догнал его, скрутил и удерживал до приезда полиции, сообщило интернет-издание «Неделя Обнинска» в четверг, 11 апреля.

Стражи порядка пообещали наградить медалью и грамотой неравнодушного гражданина, а администрация ограничилась благодарностью.

Фото: Pixabay.com.