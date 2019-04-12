Контролируемо сжечь сухую траву предложили в Боровске

12.04.2019 15:22 89

Глава районной администрации в Боровске предложил провести контролируемые палы травы в преддверии праздников. Сделать это предполагается под контролем спасателей или добровольных пожарных, сообщило интернет-издание «Боровские известия» в пятницу, 12 апреля. Сжечь сухую растительность предложили в тех районах, где горение сухостоя угрожает жилому сектору и лесному фонду. Фото: интернет-издание «Боровские известия».



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