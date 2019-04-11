Половодье продолжает завершаться

11.04.2019 20:54 124

По данным на четверг, 11 апреля, в основных реках Калужской области продолжается плавное снижение уровня воды.

Ока и Угра за сутки стали ниже на 5 см, Жиздра и Протва на 2 см.

Пик половодья пришелся на конец прошлой недели, 3-5 апреля. С тех пор вода уходит из рук. Обстановка находится под контролем, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области