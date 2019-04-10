Мужчину накажут за снос водонапорной башни с гнездом аистов

Житель Бетлицы демонтировал недействующую водонапорную башню. На ней уже много лет находилось гнездо белых аистов, куда они возвращались с зимовки.
Этот вид занесен в Красную книгу Калужской области. Однако мужчина не предпринял никаких мер по восстановлению жилища птиц.
Прокуратура района привлекла специалистов министерства сельского хозяйства области для создания искусственного гнездования взамен разрушенного.
Гнездо восстановили до прилета птиц с зимовки, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 10 апреля.
В отношении мужчины возбудили административное дело. Ему грозит штраф от 2 000 до 5 000 рублей.
Фото: Pixabay.com.
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