Сорняки на заброшенной земле нашли даже под снегом

09.04.2019 20:57 176

Владельца участка в 52 га в Ульяновском районе оштрафовали за заброшенную сельхоз землю, сообщило управления Россельхознадзора во вторник, 9 апреля.

Навести порядок в своих угодьях землевладельца обязали еще летом прошлого года. В январе специалисты выехали на место и даже сквозь сугробы увидели, что сорные растения и деревья по-прежнему есть на поле.

Крестьянина оштрафовали на 10 тысяч. От него по-прежнему требуют привести в порядок пашню.

Фото: Управления россельхознадзора