Дом Дании открылся в Этномире

09.04.2019 07:37 115

В воскресенье, 7 апреля, состоялась церемония открытия Дома Дании на улице Мира в Этномире, сообщила пресс-служба парка. Наполнением экспозиции занималась Ирина Бйорно - председатель Российской культурной миссии в Дании. В доме представлены вещи, хранившиеся и используемые в семье датского профессора физики Лайфа Бйорно. А также предметы быта президента Датской академии наук и вице-адмирала датского флота. Фото: пресс-служба Этномира.



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