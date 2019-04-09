Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Вторник, 09 апреля
$ 65.35 0.06
73.36 0.08
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Дом Дании открылся в Этномире

09.04.2019 07:37 0 115
Дом Дании открылся в Этномире

В воскресенье, 7 апреля, состоялась церемония открытия Дома Дании на улице Мира в Этномире, сообщила пресс-служба парка.

Наполнением экспозиции занималась Ирина Бйорно - председатель Российской культурной миссии в Дании.

В доме представлены вещи, хранившиеся и используемые в семье датского профессора физики Лайфа Бйорно.

А также предметы быта президента Датской академии наук и вице-адмирала датского флота.

Фото: пресс-служба Этномира.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Жилой дом сгорел дотла в Бетлице 09.04.2019 08:45

Частный строящийся дом сгорел дотла под Боровском 09.04.2019 07:57

Прокуратура обратилась в суд, требуя переделать пандус, установленный с нарушениями 09.04.2019 07:06

Несколько улиц Калуги и пригороды оставят без света во вторник 08.04.2019 21:03

Строящийся дом сгорел в Жуковском районе 08.04.2019 20:09

Заместителя директора аптеки оштрафовали за отсутствие сертификатов соответствия на товар 08.04.2019 19:42

Стихийные свалки ликвидированы по требованию прокуратуры в Хвастовичском районе 08.04.2019 19:26

Директоров барятинских школ оштрафовали за нарушения в организации питания школьников 08.04.2019 19:25

Директора МУП оштрафовали на 17 тысяч за нарушения в закупках 08.04.2019 18:24

Управляющую компанию и ее директора оштрафовали на 300 тысяч за нарушения 08.04.2019 18:08

Народные новости
1025 1
ajax
743 1
Скорбящий
4282 4
Тимофей

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк: навстречу клиенту

04 апр 2019 16:47

Газэнергобанк запустил обновленную версию интернет-банка и мобильного приложения.

04 апр 2019 12:50
Новости компаний

«МегаФон» - лучшая телекоммуникационная компания для старта карьеры

«Антивирус» от «Ростелекома» выбрали 13 тысяч калужан

«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

ВТБ в Калуге подключил к Единой биометрической системе два офиса

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Ничего не поменялось
 258
Стало хуже
 225
Стало лучше
 19
Не знаю, не обращал внимания
 38
Всего проголосовало: 540
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Куда вложить 1 000 000 рублей чтобы заработать - ТОП 9 способов

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

В какой страховой компании лучше работать?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.