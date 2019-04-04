Забор и два строения возвели на территории охотничьих угодьях ФСО

04.04.2019 13:44 86

Забор и два капитальных строения обнаружили на сельскохозяйственных землях ГК «Таруса» ФСО, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 4 апреля.

На строительство нажаловался руководитель охотничьего заказника. Захваченный участок примыкает к ручью Чичера, и его забор мешает животным ходить на водопой.

Разрешения на строительство у владельца не было.

Прокуратура в суде требовала признать постройки незаконными, снести их а забор демонтировать. Хозяин строений в ответ просил признать его право собственности. В итоге постройки решено уничтожить. Но у захватчика земли еще есть возможность оспорить решение в суде более высокой инстанции.

Фото:pxhere.com