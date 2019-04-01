«Этномир» получил награду в номинации «Культурное наследие»

01.04.2019 16:03 76

29 марта парк-музей «Этномир» получил награду в номинации «Культурное наследие» на церемонии премии «Russian Business Guide. Люди года», сообщила пресс-служба парка. Премия была организована международным журналом Russian Business Guide при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Главный редактор журнала отметила, что данная премия учреждена с целью вдохновлять предпринимателей к дальнейшему развитию. Фото: пресс-служба парка «Этномир».



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