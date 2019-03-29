Прокуратура выявила многочисленные неисправности в муниципальных автобусах Мосальска

29.03.2019 17:12 123

Прокуратурой района была проведена проверка автобусов, принадлежащих МУП ЖКХ МР «Мосальский район», сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 29 марта.

Были выявлены многочисленные технические неисправности: наличие трещин на ветровом стекле; на двух пассажирских сидениях отсутствуют ремни безопасности; не работает обратная связь с водителем; не работает фонарь заднего хода слева; молоток для аварийного разбития окон находится не на месте и другие.

В результате должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, а допущенные нарушения устранены.

Фото: Pixabay.com.