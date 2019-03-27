Собаки-терапевты начали работать в одной из библиотек Обнинска

27.03.2019 19:39 105

Во вторник, 26 марта, в одной из библиотек Обнинска начали проводить занятия с привлечением собаки-терапевта, сообщил сайт Агенства социальной информации.

Организаторы считают, что собака поможет детям раскрепоститься и таким образом им легче будет научиться читать.

Для этой цели в библиотеку будут приводить по очереди специально обученных собак-терапевтов. Всего таких животных в городе четыре.

Фото: зоозащитный центр «Новый ковчег».