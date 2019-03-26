Роспотребнадзор наказали за неторопливое общение с Нижним Новгородом

26.03.2019 16:16 231

Территориальный отдел Роспотребнадзора в Боровском, Жуковском, Малоярославецком и Тарусском районах не ответил вовремя на жалобу, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 26 марта.

Жалобу в отдел прислал потребитель из Нижнего Новгорода. Покупатель был недоволен творогом, произведенным в Боровском районе. Ответить на обращение должны были в течение 30 дней, но не сделали этого.

Виновного в задержке оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.