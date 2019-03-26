Юноша сбил пешехода чужой машиной

26.03.2019 10:49 253

Молодой 28-летний водитель на «Дэу» столкнулся с «Фольксвагеном» на калужской улице Советской в понедельник, 25 марта.

По предварительным данным юноша не учел дистанцию до едущей впереди машины, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. От удара «Фольксваген» дернулся и сбил 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре».

Пешеход получила различные травмы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.