Мотоцикл съехал в кювет и опрокинулся под Козельском

В субботу, 23 марта, около 22 часов на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Козельском районе, сообщила пресс-служба МЧС.
В селе Булатово мотоцикл «Урал» съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии мотоциклист получил травмы. Тяжесть их не указывается.
На месте происшествия работало 9 человек и 3 единицы техники.
Фото: пресс-служба МЧС.
|
Две бани сгорело за минувшие сутки в Калужской области 24.03.2019 11:12
Гардеробщик украл мобильник на свадьбе в деревенском кафе 24.03.2019 09:26
В Калуге открылась фотовыставка дикой природы «Живой мир» 23.03.2019 09:35
Сотрудников скорой помощи наградили грамотами за хорошую работу 23.03.2019 09:13
Пожар на ферме произошел в пятницу в Хвастовичском районе 23.03.2019 08:23
Электричество в пригородах Калуги планируют отключить и в субботу 22.03.2019 18:51
Нелегалов поймали на калужских стройках 22.03.2019 17:38
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: