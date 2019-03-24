Мотоцикл съехал в кювет и опрокинулся под Козельском

24.03.2019 10:23 102

В субботу, 23 марта, около 22 часов на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Козельском районе, сообщила пресс-служба МЧС.

В селе Булатово мотоцикл «Урал» съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии мотоциклист получил травмы. Тяжесть их не указывается.

На месте происшествия работало 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.