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Мужчина продал за 40 тысяч «лечебное» постельное белье деревенской жительнице

21.03.2019 15:19 1 138
Мужчина продал за 40 тысяч «лечебное» постельное белье деревенской жительнице

Житель Обнинска купил за 2,5 тысячи на рынке в Москве комплект постельных принадлежностей из шерсти и решил выгодно перепродать его. Приехав в одну из деревень Жуковского района, мужчина стал убеждать случайную прохожую купить чудо-комплект с лечебными свойствами.

Начальная цена была 100 тысяч. Женщина за такую цену брать комплект отказывалась. Тогда продавец снизил цену до 40 тысяч. Купив «лечебное» постельное белье женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Гражданина разыскали. Мужчина свою вину полностью признал и вернул деньги. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба УВМД в четверг, 21 марта.

Фото: Pixabay.com.


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