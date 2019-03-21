Мужчина продал за 40 тысяч «лечебное» постельное белье деревенской жительнице

21.03.2019 15:19 138

Житель Обнинска купил за 2,5 тысячи на рынке в Москве комплект постельных принадлежностей из шерсти и решил выгодно перепродать его. Приехав в одну из деревень Жуковского района, мужчина стал убеждать случайную прохожую купить чудо-комплект с лечебными свойствами.

Начальная цена была 100 тысяч. Женщина за такую цену брать комплект отказывалась. Тогда продавец снизил цену до 40 тысяч. Купив «лечебное» постельное белье женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Гражданина разыскали. Мужчина свою вину полностью признал и вернул деньги. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба УВМД в четверг, 21 марта.

Фото: Pixabay.com.