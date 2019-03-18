Пост охраны сгорел в коттеджном поселке под Малым

18.03.2019 17:18 231

В понедельник, 18 марта, загорелся пост охраны в коттеджном поселке новая Иберия Малоярославецкого района. Сообщение о возгорании спасатели получили в 11:39. На место ЧП выдвинулись 8 пожарных на 2 спецмашинах, которые и справились с огнем. Но судя по фото, здание сгорело полностью. В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 1 шт.