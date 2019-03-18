Пост охраны сгорел в коттеджном поселке под Малым

В понедельник, 18 марта, загорелся пост охраны в коттеджном поселке новая Иберия Малоярославецкого района.
Сообщение о возгорании спасатели получили в 11:39. На место ЧП выдвинулись 8 пожарных на 2 спецмашинах, которые и справились с огнем. Но судя по фото, здание сгорело полностью.
В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
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