Лед тронулся на Оке и Жиздре

18.03.2019 16:49 95

Ока в районе Калуги и Жиздра в районе Козельска вскрылись на минувшей неделе, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС в понедельник, 18 марта.

Ока вскрылась 13 марта, ее уровень сейчас ниже нуля гидропоста на 175 см и растет медленно.

Жиздра освободилась ото льда к 11 марта, Уровень превысил ноль гидропоста на 307 см, опасный уровень — 892 см.

На Угре и Протве лед тает на месте, реки пока не избавились от оков.